Бывшая звезда американских боевиков Стивен Сигал получил российский паспорт из рук Владимира Путина в 2016 году. Но расположением российского президента он пользовался задолго до этого.

В 2013 году во время саммита G8 в Северной Ирландии российский президент предлагал американским чиновникам сделать Сигала почетным консулом России в Аризоне и Калифорнии, сообщало издание Buzzfeed. Однако американцы посчитали, что Путин так пошутил, рассказал Buzzfeed один из собеседников. В 2015 году Песков назвал отношения Сигала и Путина "совершенно нормальной дружбой". В 2018 году Сигал был приглашен на инаугурацию Путина.

На прошлой неделе российский МИД сообщил о том, что Сигал назначен специальным представителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В своем пресс-релизе МИД уточнил, что Сигал в своей должности будет содействовать сотрудничеству в сфере культуры и искусства и поддерживать контакты с "американскими партнерами".

Новость о его назначении вызвала неоднозначную реакцию в США. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол назвал это "интересным". "Или мне кажется, или Путин совсем слетел с катушек", - прокомментировал он назначение.

По словам агента Сигала Анара Рейбанда, актер сам предложил МИДу сотрудничество. "Он имеет личный подход ко многим. И во время одной из встреч он сам предложил это на Смоленской площади (в МИДе)", - сказал Рейбанд Би-би-си. Собеседник Би-би-си в МИДе подтвердил, что Сигал сам предложил МИДу свои услуги.

Между тем на родине в США 66-летний актер, чей пик карьеры пришелся на 1980-е и начало 1990-х, обвиняется в домогательствах десятками женщин. Мог ли он попросить эту должность из прагматичных соображений?

Обвинения в домогательствах

В ноябре 2017 года американская актриса Порша де Росси обвинила Сигала в сексуальных домогательствах. В своем "Твиттере" она рассказала, что пришла к Сигалу в офис на кинопробы, во время которых он сказал ей, что очень важно иметь взаимную симпатию за кадром, после чего расстегнул молнию на кожаных штанах. Актриса не уточнила, на каких именно съемках и когда это случилось.

Де Росси - супруга одной из самых популярных американских телеведущих Эллен Ли Дедженерес. Последняя поделилась твитом супруги в своем аккаунте, у которого более 75 млн подписчиков.

После заявления де Росси более десятка других женщин рассказали о домогательствах со стороны Сигала. Актриса Дженни Маккарти рассказала, что в 1995 году Сигал просил ее раздеться на кастинге, хотя роль, на которую пробовалась Маккарти, не предполагала обнаженных сцен. По словам Маккарти, Сигал в ответ на отказ раздеться сказал ей, что роль предполагает "обнажение вне съемок". Когда Маккарти вышла из комнаты, Сигал догнал ее и попросил никому не рассказывать о случившемся.

Исполнительница главной роли в сериале "Хорошая жена" Джулианна Маргулис сообщила о неподобающем поведении Сигала по отношению к ней в 1989 году. По словам актрисы, Сигал попросил ее прийти якобы на кастинг в свой номер в гостинице. Встреча должна была пройти в присутствии кастинг-менеджера, поэтому Маргулис согласилась. Но когда она пришла, оказалось, что Сигал был один и с пистолетом. Он предложил Маргулис подсесть к нему и погадать ей по ее ладони. Актриса отказалась и сбежала.

Актриса Рейчел Грант, сыгравшая девушку Бонда, рассказала, что в 2002 году она встречалась в гостинице с Сигалом и режиссером фильма, на который проводился кастинг. Когда режиссер вышел из номера и актриса осталась наедине с Сигалом, тот, по ее словам, настойчиво просил ее снять кофточку. Она отказалась, и Сигал силой сорвал с нее одежду, повалил на кровать и стал расстегивать штаны. Актриса заплакала, и это остановило Сигала. По словам Грант, Сигал сказал ей, что ему нравится встречаться с актрисами, с которыми он играет в кино, чтобы улучшить "химию на экране".

В марте этого года модель Реджина Симонс рассказала, что Сигал изнасиловал ее в 1993 году, когда ей было 18 лет. Она написала заявление в полицию.

Представители Сигала отвергали все обвинения. Его адвокаты многократно заявляли, что все обвинения против Сигала придуманы и сделаны по чьему-то заказу.

Расследование

Несмотря на то, что о домогательствах Сигала десятки женщин рассказывали еще с начала 1990-х, только в этом году началось официальное расследование. Его ассистентка Кейден Нгуен, подавшая иск в 2010 году, отозвала его без объяснений.

В феврале этого года в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса сообщили, что ведомство изучает дело о сексуальных домогательствах, в котором фигурирует Стивен Сигал. В конце января информацию прокурорам передала полиция Беверли-Хиллз. Расследованием преступления на сексуальной почве, в котором может быть замешан Сигал, проводила и полиция Лос-Анджелеса.

В разговоре с Русской службой Би-би-си офис прокурора Лос-Анджелеса сообщил, что дело не было закрыто и все еще находится в стадии рассмотрения. Другие детали в прокуратуре сообщить отказались. В полиции Беверли-Хиллз на вопрос о том, в какой стадии находится дело Сигала, ответили уклончиво.

"Мы получили 12 заявлений о сексуальных преступлениях с участием представителей индустрии развлечений. Мы очень серьезно относимся к этим данным и активно проверяем их. Чтобы обеспечить необходимый уровень расследования, мы не будем раскрывать каких-либо деталей. Все доказательства будут переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса", - сообщила Би-би-си глава полиции Беверли-Хиллз Элизабет Албаниз.

Расследованием сексуальных домогательств с возможным участием Сигала занималась и полиция Лос-Анжелеса. 9 августа она передала собранные данные в прокуратуру Лос-Анджелеса - в ведомстве подтвердили, что получили их и начали рассматривать.

Дипломат или нет

Теперь статус Сигала изменился: он спецпредставитель российского МИДа. Подобный статус предполагает получение дипломатического иммунитета в стране пребывания - в том числе от уголовного преследования и дачи показаний.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года гарантирует дипломатический иммунитет лицу, которое по должности непосредственно участвует в осуществлении представительских функций. Такое лицо пользуется полным иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме нескольких предусмотренных Венской конвенцией случаев. Иммунитет может отозвать лишь аккредитующее государство - в данном случае, Россия.

Однако случай Сигала намного сложнее. Во-первых, он гражданин США - страны пребывания, где он должен выполнять дипломатические функции. Венская конвенция не ограничивает граждан страны пребывания в работе на дипслужбу другой страны. Однако конвенция описывает, что дипломатический агент пользуется иммунитетом и неприкосновенностью лишь в отношении действий, совершенных им "при выполнении своих функций". Домогательства на съемочной площадке под это определение вряд ли попадают - если только не считать их осуществлением "культурных связей".

Именно к этому положению конвенции апеллировал лондонский суд, отклоняя в 2016 году иск саудовского бизнесмена шейха Валида Джуффали, пытавшегося оспорить имущественные претензии бывшей жены. Джуффали получил статус постоянного представителя морской организации государства Сент-Люсия, однако суд счел, что хоть Джуффали и может считаться дипломатом, раздел имущества между супругами не относится к дипломатической деятельности.

Во-вторых, работа Сигала в МИДе будет осуществляться "на общественных началах" и вопрос, будет ли у него диппаспорт и все прилагающиеся привилегии, пока открыт. Сигал не может быть кадровым сотрудником МИД, поскольку он обладает несколькими гражданствами, кроме российского, напоминает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. Он считает, что формально пост Сигала - это не официальная должность, поскольку она не оплачивается, поэтому и дипломатические атрибуты ему не положены.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая в четверг на вопрос Би-би-си, сказала, что сейчас диппаспортом и иммунитетом Сигал не обладает. На прямой вопрос, может ли он получить этот иммунитет в будущем, Захарова не ответила. По ее словам, иммунитет в США гарантируется типом визы, которую выдают дипломатам, но Сигалу виза не нужна.

Однако Захарова не исключила, что в будущем этот паспорт может быть ему выдан. "Может ли такое быть? Да, такое может быть, если будет принято решение о целесообразности, если в рабочем процессе так будет нужно. Когда встанет в принципе вопрос о целесообразности, тогда и будем решать", - сказала Захарова.

Российский дипломатический паспорт выдается дипломатическим работникам МИДа (например, послам), президенту России, сенаторам, депутатам Госдумы и иным лицам, перечень которых утверждает президент. По закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", этот перечень формирует МИД. Диппаспорта получают также члены семей послов и представителей России за рубежом. Он используется для рабочих поездок.

Однако даже получение дипломатического паспорта вовсе не означает автоматическое получение дипломатического иммунитета в принимающей стране. "Все будет зависеть от того, аккредитует ли его Госдеп или нет в качестве посла доброй воли. Дипломатический иммунитет возникает не напрямую от наличия диппаспорта, а от того, признает ли принимающее государство конкретного человека исполняющим дипломатические служебные обязанности", - говорит юрист-международник компании "Элма Глобал" Олег Лемешко.

Би-би-си ожидает ответа от Госдепа.

Помимо этого, подчеркивает Лемешко, законодательство США таково, что для обладателя американского гражданства на территории США оно основное перед законом - то есть прежде всего США будут судить его по американским законам, а во вторую очередь - смотреть на его дипстатус. "Если б он отказался от американского гражданства, то вероятность [возникновения иммунитета] была бы выше", - объясняет эксперт. Сигал о планах отказа от гражданства США не объявлял.

Российский МИД обвинения в домогательствах и возможное уголовное дело против Сигала не смущают. "Надо исходить из презумпции невиновности. При всей экстерриториальности того что сейчас происходит в США, политических заказах и т.д., это незыблемый принцип, которым нужно руководствоваться", - сказала Захарова.