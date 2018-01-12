По словам актрисы, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Как утверждает Симонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка якобы оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.
Кроме того, модель Фавиола Дадис заявила, что артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, рассказала. По словам Дадис, и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.
По словам пресс-секретаря департамента, они проводят расследование в отношении Сигала по событиям 2005 года.
Комментариев со стороны Сигала пока не поступало.
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