Актриса Регина Симонс обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает People. Симонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности" (1994), где главную роль играл Сигал.
© Scanpix

По словам актрисы, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Как утверждает Симонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка якобы оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.

Кроме того, модель Фавиола Дадис заявила, что артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, рассказала. По словам Дадис, и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.

По словам пресс-секретаря департамента, они проводят расследование в отношении Сигала по событиям 2005 года.

Комментариев со стороны Сигала пока не поступало.

Gazeta.ru
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