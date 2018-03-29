Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Акция была приурочена к выходу фильма "Первому игроку приготовиться". Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.
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© AFP/Scanpix

Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.

Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.

Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать "Спилбургеры". "Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.

Вести.Ru
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