Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.

Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.

Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать "Спилбургеры". "Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.

Why did E.T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg ! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x— Carl's Jr. (@CarlsJr) 26 марта 2018 г.