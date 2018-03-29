Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.
Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.
Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать "Спилбургеры". "Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.
Why did E.T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg ! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x— Carl's Jr. (@CarlsJr) 26 марта 2018 г.
OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr “SPIELBURGERS” pic.twitter.com/BF8KF4VGc7— Amblin Entertainment (@AmblinEnt) 27 марта 2018 г.
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