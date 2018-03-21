Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого "Индиану Джонса"

По словам постановщика, съемки запланированы на следующий год, и по меньшей мере часть работы пройдет в Великобритании.
Как пообещал Спилберг, он вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.
На данный момент выход "Индианы Джонса — 5" намечен на 10 июля 2020 года. Названия у фильма пока нет.
Ранее сообщалось, что Спилберг отложил работу над мюзиклом "Вестсайдская история" и сначала займется пятым фильмом франшизы об Индиане Джонсе.
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