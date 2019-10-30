Стивен Сигал купил дом на Рублевке по соседству с Путиным почти за 1,5 миллиона евро

Особняк площадью 433 квадратных метра с несколькими спальнями и большой баней оценивается экспертами в 80-100 миллионов рублей (1,1-1,4 миллиона евро). Выяснилось, что дом Сигал купил еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас.
Соседом актера будет президент России Владимир Путин, резиденция которого в усадьбе Ново-Огарево находится в том же поселке Усово.
Стивен Сигал воспылал любовью к России несколько лет назад, а в 2016 году получил гражданство РФ. По словам агента актера, именно в России Сигал чувствует себя лучше всего. С тех пор он очень много времени проводит в этой стране, занимается бизнесом и благотворительными проектами, а теперь приобрел и дом.
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