Стивен Сигал купил дом на Рублевке по соседству с Путиным почти за 1,5 миллиона евро

Особняк площадью 433 квадратных метра с несколькими спальнями и большой баней оценивается экспертами в 80-100 миллионов рублей (1,1-1,4 миллиона евро). Выяснилось, что дом Сигал купил еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас.

Соседом актера будет президент России Владимир Путин, резиденция которого в усадьбе Ново-Огарево находится в том же поселке Усово.

Стивен Сигал воспылал любовью к России несколько лет назад, а в 2016 году получил гражданство РФ. По словам агента актера, именно в России Сигал чувствует себя лучше всего. С тех пор он очень много времени проводит в этой стране, занимается бизнесом и благотворительными проектами, а теперь приобрел и дом.