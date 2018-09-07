"Началась кампания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля", — рассказала представитель артистки.
По мнению Забраловой, ее клиентка за все время судебного разбирательства вела себя достойно и не сказала ни одного дискредитирующего слова в сторону оппонента.
В конце августа стало известно, что Степаненко претендует на раритетные оккультные книги, купленные в период проживания в браке. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, для нее владение этими предметами является принципиальным вопросом.
О бракоразводном процессе двух юмористов стало известно в начале августа. Суд рассматривает сразу два иска — от Степаненко и от Петросяна, и оба связаны с разделом имущества. Защита Петросяна утверждает, что пару давно связывают лишь творческие отношения, а сам брак фактически не существует уже около 15 лет.
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