Юмористка Елена Степаненко подвергается травле со стороны журналистов и представителя Евгения Петросяна, утверждает ее адвокат Елена Забралова. Об этом сообщает РИА Новости.
Евгений Петросян
© Sputknik/Scanpix

"Началась кампания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля", — рассказала представитель артистки.

По мнению Забраловой, ее клиентка за все время судебного разбирательства вела себя достойно и не сказала ни одного дискредитирующего слова в сторону оппонента.

В конце августа стало известно, что Степаненко претендует на раритетные оккультные книги, купленные в период проживания в браке. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, для нее владение этими предметами является принципиальным вопросом.

О бракоразводном процессе двух юмористов стало известно в начале августа. Суд рассматривает сразу два иска — от Степаненко и от Петросяна, и оба связаны с разделом имущества. Защита Петросяна утверждает, что пару давно связывают лишь творческие отношения, а сам брак фактически не существует уже около 15 лет.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна (1)

Юмористка Елена Степаненко подвергается травле со...

Скандалист Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать (26)

Российский актер Алексей Панин, известный в последнее...

Самойлова объяснила заявление об эмиграции из России (19)

Российская певица Юлия Самойлова объяснила заявление...

Стала извеcтна причина скоропостижной смерти солистки группы Cranberries (2)

Солистка ирландской рок-группы Cranberries Долорес О'Риордан...

Лепс скрывает икону, которую ему подарил Путин

Коллекция образов, принадлежащих маэстро, оценивается...

TOP новостей

Фейк о сбитом самолетом НАТО НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (65)

Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...

Предложение жителям: хотите сэкономить - откажитесь от мусоропровода (45)

До 2020 года в Вильнюсе планируют оборудовать 755 новых...

Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (163)

Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...

Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (57)

Почти половина жителей Литвы недовольна введением...

Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (21)

Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...