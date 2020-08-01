В ходе программы Степаненко вместе с Татьяной Васильевой и Семеном Стругачевым разучивала боксерские удары. Она призналась, что никогда никого не била, но постепенно вошла во вкус и задорно лупила по манекену.
"Это же не Петросян!" — попытался остановить ее Стругачев.
Степаненко ответила в шутку, что если бы это был Петросян, она поступила бы по-другому. Юмористка ответила: "Петросян - вот так" - и обняла манекен.
"Дорогой мой, живи долго и счастливо, - добавила она. - Будь здоров, хороший!"
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Долгое время после развода Степаненко никак не комментировала свои чувства и не позволяла себе высказываний в адрес экс-супруга. В суде она твердо стояла на своем, пытаясь оставить себе значительную часть совместно нажитого. Спустя некоторое время 67-летняя Степаненко преобразилась - похудела, сделала качественные пластические и косметологические процедуры и получила новую работу на ТВ. С тех пор обманутая жена начала понемногу высказываться о прошедшем периоде жизни, и делала это шутливо и беззлобно. Не звучало гадостей и в адрес Петросяна, чего не скажешь про его молодую супругу. Мнение о Татьяне Брухуновой Степаненко явно не изменила.
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