"Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. И чем выше лига, тем больше денег", — заявил Сабуров. По его словам, речь идет о взносах для выступлений на публике, тратах на покупку единой формы и костюмов.
По мнению юмориста, современный КВН — это "шняга", так как "все беззубо". В частности, комику не нравится система оценок и состав жюри, где, по его словам, сидят "какие-то непонятные зачастую" люди.
"Потом все эти деньги понятно кому уходят", — отметил Сабуров. Он согласился с утверждением Дудя, что должно быть наоборот — ты смешишь людей и на этом зарабатываешь.
Вероятно, в ходе интервью Сабуров говорил о взносах, которые коллективы платят региональным лигам, организующим игры и отбор команд. Как писала "КП", по некоторым оценкам, за один сезон членские взносы команд КВН в сумме могут достигать 220-260 тысяч долларов.
Нурлан Сабуров увлекся КВН ещё во время учебы в старших классах в Казахстане. После переехал в Екатеринбург и стал учиться в Уральском федеральном университете, где выступая за местную команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ.
Стендап-комик рассказал об изнанке КВН: "Деньги понятно кому уходят"
Известный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал Юрию...
Режиссер Люк Бессон отверг обвинения в изнасилованиях
Один из самых известных современных французских...
ВИДЕО: В Сети показали аварию, в которой погиб Виктор Цой
В Сети появились кадры съемок нового фильма режиссера...
СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, но она в тяжелом состоянии
8 октября стало известно, что Анастасию Заворотнюк...
TOP новостей
На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (15)
От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...
Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали
"Просили решить проблему, а в результате жители...
На конференции в Вильнюсе эксперты рассказали о преступниках и олигархах на службе Кремля (37)
Силовые структуры в России , начиная от ФСБ и...
Исследование: жители Литвы заботятся о будущей пенсии меньше жителей других стран Балтии (1)
В Латвии и Эстонии намного больше людей, чем в Литве,...
На проспекте Конституциёс появилась новая скульптура (47)
На столичном проспекте Конституциёс формируется новое...