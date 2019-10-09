Стендап-комик рассказал об изнанке КВН: "Деньги понятно кому уходят"

"Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. И чем выше лига, тем больше денег", — заявил Сабуров. По его словам, речь идет о взносах для выступлений на публике, тратах на покупку единой формы и костюмов.

По мнению юмориста, современный КВН — это "шняга", так как "все беззубо". В частности, комику не нравится система оценок и состав жюри, где, по его словам, сидят "какие-то непонятные зачастую" люди.

"Потом все эти деньги понятно кому уходят", — отметил Сабуров. Он согласился с утверждением Дудя, что должно быть наоборот — ты смешишь людей и на этом зарабатываешь.

Вероятно, в ходе интервью Сабуров говорил о взносах, которые коллективы платят региональным лигам, организующим игры и отбор команд. Как писала "КП", по некоторым оценкам, за один сезон членские взносы команд КВН в сумме могут достигать 220-260 тысяч долларов.

Нурлан Сабуров увлекся КВН ещё во время учебы в старших классах в Казахстане. После переехал в Екатеринбург и стал учиться в Уральском федеральном университете, где выступая за местную команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ.