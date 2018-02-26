Ставшая фильмом года секс-драма шокировала кинокритиков

Главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля вручили секс-драме Адины Пинтилие "Не прикасайся". Выбор жюри шокировал публику, а фильм был разгромлен кинокритиками, пишет Deutsche Welle.

Завоевавшая "Золотого медведя" лента получила одну из самых низких оценок профильного журнала Screen International — 1,5 балла из 4.

Кинокритики газеты The Guardian назвали "Не прикасайся" скучной и бесполезной картиной "с глупым подходом к мнимой теме интимности, которая нелепо разбавляется европейскими клише о БДСМ, альтернативной сексуальной ориентации, фетишизме и эксгибиционизме". Победу секс-драмы посчитали настоящим бедствием для Берлинале.

На проблемы ленты обратил внимание и кинокритик "Ленты.ру", указавший, что "Не прикасайся" остается зрелищем довольно поверхностным, скорее кунсткамерой, чем полноценным музеем сексуальности".

Церемония награждения участников 68-го Берлинале состоялась 24 февраля.

Lenta.ru
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