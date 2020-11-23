Стаса Михайлова назвали "упырем" за слова о заработке артистов во время пандемии

В программе "60 минут" Михайлов выступил против государственной поддержки артистов в период пандемии коронавируса. Артист заявил, что он сам финансирует свой музыкальный коллектив.
Как указал Скляр, Михайлов во время эфира рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов.
"Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь... Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу", — написал Скляр в соцсетях.
Ранее Стас Михайлов заявил, что с финансовыми проблемами из-за пандемии и отсутствия концертов и других выступлений столкнулись только звезды, которые живут не по средствам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы намерено продлить карантин больше чем на три недели (5)
На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...
Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (19)
То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса (10)
За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев...
Из-за коронавируса парламент Литвы отзывает два заседания, вводятся ограничения (1)
В понедельник литовский парламент решил отозвать два...
В Литве увеличатся пенсии у тех, кто выбрал досрочный вариант
С 1 января 2021 г. увеличатся пенсии для всех, кто вышел на...