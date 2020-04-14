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Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. Об этом он рассказал у себя в Instagram, сообщает РБК.
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
© Instagram

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда", — написал Михайлов. То, что артист перенес коронавирус, подтвердил тест Роспотребнадзора.

По словам артиста, при обнаружении первых симптомов следует вовремя обратиться за помощью к врачам, которые примут решение о госпитализации или домашнем карантине.

"Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня", — написал он, указав, что своевременное обращение к врачам необходимо для успешной борьбы с заболеванием.

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