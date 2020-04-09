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Сенсационное заявление сделал Стас Михайлов в своем инстаграме: «Я сам переболел сейчас двухсторонним воспалением легких. Это уже позади. Спасибо врачам. И, как не парадоксально это прозвучит, слава Богу, это случилось здесь, в этой стране, потому что это был самый главный шанс на спасение».
Стас Михайлов признался, что перенес двухстороннюю пневмонию
© Instagram

Певец признался, что ему сделали четыре анализа на коронавирус, но «все они оказались отрицательными». Артист особенно трепетно отозвался о врачах: «Люди в белых халатах на передовой, это война между вирусом и людьми. Благодаря быстрой координации, быстрому реагированию на все случаи у нас есть все шансы эту войну пережить».

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Михайлов рассказал, что болеть было очень нелегко. «Как человек, который это перенес, скажу: не думайте, что это так легко далось. Кто отмерил себе 10 жизней, позаботьтесь о тех, кто рядом с вами. Каждый может быть переносчиком».

Окончательным диагнозом артиста стала «двухсторонняя пневмония». Он не стал учить, как ее лечить, но посоветовал обязательно сделать КТ. «Пройдя все сам, я знаю ощущения, симптомы, при малейших симптомах, особенно мужская часть, сразу постарайтесь сделать КТ легких. Не рентген, а именно КТ. Болезнь развивается очень быстро, сразу - к врачу, вызывайте скорую, не занимайтесь самолечением».

Михайлов признался, что в его случае он принял болезнь за бронхит, которым с двух лет болеет каждый год. Пил таблетки три дня, а потом обратился к медикам. Его срочно госпитализировали и начали делать терапию. «Врачи все знают, не старайтесь дома лечиться, в нашей стране есть все, чтобы поднять вас на ноги».

MK.ru
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