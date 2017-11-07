Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд на пародию Реввы

Чиков опубликовал в Telegram-канале скриншот жалобы певца, добавив: "Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!"

По мнению Михайлова, созданный исполнителем главной роли Александром Реввой образ негативно повлиял на его личную и деловую репутацию. В своей жалобе он также отмечает, что российские судьи отказались смотреть картину целиком, ограничившись трейлером.

Напомним, комедия "Дублер" с Александром Реввой, исполнившим в фильме сразу три роли, вышла на экраны в начале 2013 года. Михайлов подал в суд на создателей картины, требуя компенсацию в размере 10 миллионов рублей (146 тысяч евро по текущему курсу), однако суд отклонил жалобу певца.