Чиков опубликовал в Telegram-канале скриншот жалобы певца, добавив: "Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!"
По мнению Михайлова, созданный исполнителем главной роли Александром Реввой образ негативно повлиял на его личную и деловую репутацию. В своей жалобе он также отмечает, что российские судьи отказались смотреть картину целиком, ограничившись трейлером.
Напомним, комедия "Дублер" с Александром Реввой, исполнившим в фильме сразу три роли, вышла на экраны в начале 2013 года. Михайлов подал в суд на создателей картины, требуя компенсацию в размере 10 миллионов рублей (146 тысяч евро по текущему курсу), однако суд отклонил жалобу певца.
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд на пародию Реввы
Российский певец Стас Михайлов обратился в...
Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой
Большинство телезрителей знают шоумена Гарика...
СМИ: У Дмитрия Шепелева роман с косметологом Жанны Фриске (3)
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает...
Милу Кунис на родине не пустили в родной дом (5)
Голливудская актриса Мила Кунис рассказала о своей...
ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости
Актриса Ума Турман не стала высказываться о...
TOP новостей
Литовский студент попытался представить свое будущее и не обрадовался (117)
Молодой человек поступил после школы на ту...
В.Лаучюс. Революция 1917 года: кто помог темным силам и предал Белую гвардию (23)
Ровно 100 лет назад Россию потрясла кровавая революция ,...
Премьер Литвы: правительство может расширить список для упрощенного трудоустройства иностранцев (3)
Правительство Литвы может расширить утвержденный в...
Посла Литвы в Берлине неприятно удивили советские флаги у Бранденбургских ворот (123)
Посол Литвы в Германии говорит, что был неприятно...