Алла Пугачева 15 апреля 2019 года отпраздновала 70-летие. В сети отметили, что артистка выглядит не лучшим образом.
Ala Pugačiova
© Scanpix

В сети появилось свежее фото российской певицы Аллы Пугачевой с коллегой из Латвии, певицей Лаймой Вайкуле.

Снимок появился в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram. На нем певица выглядит весьма уставшей.


В сети отметили, что артистка выглядит не лучшим образом.

"Она еще и курит?! Кошмар, с её то здоровьем", "Старухи, а все туда же...", "Пугачева без "цигарок" никуда..., поберегла бы себя, пожила бы ради детей...", - пишут в комментариях.

Алла Пугачева 15 апреля 2019 года отпраздновала 70-летие. Лайме Вайкуле 31 марта 2019 года исполнилось 65 лет.

УНИАН
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