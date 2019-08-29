В сети появилось свежее фото российской певицы Аллы Пугачевой с коллегой из Латвии, певицей Лаймой Вайкуле.

Снимок появился в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram. На нем певица выглядит весьма уставшей.



В сети отметили, что артистка выглядит не лучшим образом.

"Она еще и курит?! Кошмар, с её то здоровьем", "Старухи, а все туда же...", "Пугачева без "цигарок" никуда..., поберегла бы себя, пожила бы ради детей...", - пишут в комментариях.

Алла Пугачева 15 апреля 2019 года отпраздновала 70-летие. Лайме Вайкуле 31 марта 2019 года исполнилось 65 лет.