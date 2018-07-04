По информации Variety, до своей смерти 59-летний Крэйг работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Отмечается, что он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.
Тина Тернер родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 1958 году, однако вскоре пара приняла решение расстаться. Через несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. В этом браке у Тернеров появился еще один сын Рональд.
В данный момент Тернер не комментировала смерть Крэйга.
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