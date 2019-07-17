"Стареющая женщина-алкоголичка": одинокой Лолите мужчины предлагают секс и печень

Лолита Милявская на целых пять дней пропала из медийного пространства. Она не выходила на связь с поклонниками, и они уже начали волноваться, не случилось ли чего с их любимицей. Певица поспешила успокоить публику.

В видеообращении Лолита поделилась последними новостями и планами. Звезда призналась, что за эти несколько дней, что ее не было в Сети, она отлично отдохнула в болгарском Бургасе и отметила, что у нее "посвежевшее лицо". "Я сходила на почту и почитала предложения мужчин. Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени", - заявила исполнительница.

Друзья, по ее признанию, периодически отправляли ей сообщения о том, что пишут о ней светские хроникеры. "Стареющая женщина-алкоголичка. Так вот «стареющая женщина-алкоголичка» возвращается к работе", - проинформировала Милявская публику.

Она поделилась планами на ближайшее время. Из Болгарии артистка направляется прямиком на фестиваль в Юрмалу к Лайме Вайкуле. Затем до конца месяца певица будет бесконечно гастролировать.

Напомним, у звезды сейчас нелегкий период. Сначала Лолита Милявская заявила о расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Вместе пара прожила в браке девять лет. Однако позже певица передумала разводиться и намекнула на возможное примирение. По какой причине пара решила остаться вместе, Лолита не рассказала.