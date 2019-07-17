Лолита Милявская на целых пять дней пропала из медийного пространства. Она не выходила на связь с поклонниками, и они уже начали волноваться, не случилось ли чего с их любимицей. Певица поспешила успокоить публику.
В видеообращении Лолита поделилась последними новостями и планами. Звезда призналась, что за эти несколько дней, что ее не было в Сети, она отлично отдохнула в болгарском Бургасе и отметила, что у нее "посвежевшее лицо". "Я сходила на почту и почитала предложения мужчин. Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени", - заявила исполнительница.
Друзья, по ее признанию, периодически отправляли ей сообщения о том, что пишут о ней светские хроникеры. "Стареющая женщина-алкоголичка. Так вот «стареющая женщина-алкоголичка» возвращается к работе", - проинформировала Милявская публику.
Она поделилась планами на ближайшее время. Из Болгарии артистка направляется прямиком на фестиваль в Юрмалу к Лайме Вайкуле. Затем до конца месяца певица будет бесконечно гастролировать.
Напомним, у звезды сейчас нелегкий период. Сначала Лолита Милявская заявила о расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Вместе пара прожила в браке девять лет. Однако позже певица передумала разводиться и намекнула на возможное примирение. По какой причине пара решила остаться вместе, Лолита не рассказала.
"Стареющая женщина-алкоголичка": одинокой Лолите мужчины предлагают секс и печень
Лолита Милявская записала видеообращение к...
"За нашу Иру": русские пользователи затравили Леди Гагу в соцсетях
Супермодель Ирина Шейк , расставшаяся со звездой...
ВИДЕО: Галкин, Пугачева и Николаев отвели детей в Рижский зоопарк
Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим...
Алкоголизм, связи с мафией, любовь к иконам и казино. Любопытные факты из биографии певца Григория Лепса
О нем чего только не писали. И что к бутылке...
Ко дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала (14)
20 июля - впервые в летнее время - в Латвии снова пройдет...
TOP новостей
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (49)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (3)
В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (1)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (6)
10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...