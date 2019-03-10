На фотографии звезда запечатлена в облегающем красном наряде с глубоким вырезом. В подписи к посту она поздравила всех женщин с праздником. "С праздником весны, милые девочки!", – написала Ани Лорак.
Многие пользователи посчитали, что 40-летняя певица выбрала слишком вульгарный наряд для своего возраста. "Поскромнее наряд не могла найти?", "Старая кикимора", "Вся в красном... Похоже, секса хочет", "Вся грудь наголо!", – отмечали возмущенные комментаторы.
Другие подписчики встали на защиту звезды и похвалили ее образ. "Неземная красота", "И тебя с праздником! Ты достойна самых красивых цветов, самых добрых слов и улыбок", "Очень красивая! Будь счастлива!", "И вас с праздником! Вы для нас эталон женщины!", "Красота, женственность и утонченность в одном фото", – написали восхищенные пользователи.
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🌷 С праздником весны, милые девочки!
Напомним, многие СМИ продолжают распространять новость о том, что сразу после развода Ани Лорак закрутила роман с певцом Сергеем Лазаревым. Сам музыкант недавно разместил в Instagram заголовок статьи одного из изданий: "Конспирация не удалась": Лазарев привез Лорак в загородный дом для знакомства с сыном". Артист отказался давать подробный комментарий, ограничившись смайликом, который закрывает лицо рукой.
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