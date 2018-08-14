На ТНТ стартует новый проект о любви "Замуж за Бузову", где Ольга Бузова станет главной невестой страны. Мужчин, которые подали заявки, не смутило название шоу. Ведь, с учетом популярности певицы и уровня ее доходов, эта абсурдная формулировка окажется не так уж далека от действительности. Издание "Комсомольская правда" опубликовало статью, посвященную источникам заработка звезды, — по версии Forbes, Бузова за год зарабатывает $3,9 млн (или 257 миллионов руб.).
Как выяснилось, зарплата ведущей "Дома 2" — далеко не основная часть этой суммы: по подсчетам "Комсомольской правды", средняя зарплата Ольги на телестройке в год составляет около 60 млн руб. Портал ссылается на бывшего участника шоу Рустама Солнцева и цитирует его слова:
"Средний заработок Оленьки в качестве ведущей 500-600 тысяч рублей. По ее сегодняшним меркам это не так уж и много. А вообще, ей просто повезло. Было немало достойных претендентов на это место, например, Виктория Боня или Алена Водонаева".
Среди других источников заработка телезвезды и певицы — реклама в Instagram (по словам агента Бузовой, от 200 до 300 тыс. руб. за публикацию), гонорары за концерты (примерно 1,5 млн руб. за концерт), корпоративы (около миллиона за четырех-пятичасовое выступление) и бизнес (у Ольги — своя линия одежды, два ресторана, хлебозавод в Подмосковье и многофункциональная интернет-платформа Buzar).
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на "Доме 2"
Накануне старта шоу, в котором ведущая найдет себе мужа,...
Сдали нервы. Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством
В больнице звезда пробудет около двух недель. На это...
"Жадная, высокомерная, бесчеловечная": что говорят о Меган Маркл родные (4)
Слухи о том, что жизнь герцогини Сассекской не такая уж...
Петросян согласился подарить Степаненко только одну вещь (1)
Представляющий интересы юмориста Евгения Петросяна в...
Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры, мои критики - звери и зомби (44)
Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом "360...
TOP новостей
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство (3)
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...
Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (5)
Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...
Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (28)
Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...
Поставщики тепла прогнозируют рост цен, власти успокаивают (4)
В Литве дорожает биотопливо, поэтому поставщики тепла...
Представитель торговцев: ограничение работы магазинов приведет к подорожанию потребительской корзины
Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас...