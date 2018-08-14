Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на "Доме 2"

На ТНТ стартует новый проект о любви "Замуж за Бузову", где Ольга Бузова станет главной невестой страны. Мужчин, которые подали заявки, не смутило название шоу. Ведь, с учетом популярности певицы и уровня ее доходов, эта абсурдная формулировка окажется не так уж далека от действительности. Издание "Комсомольская правда" опубликовало статью, посвященную источникам заработка звезды, — по версии Forbes, Бузова за год зарабатывает $3,9 млн (или 257 миллионов руб.).

Как выяснилось, зарплата ведущей "Дома 2" — далеко не основная часть этой суммы: по подсчетам "Комсомольской правды", средняя зарплата Ольги на телестройке в год составляет около 60 млн руб. Портал ссылается на бывшего участника шоу Рустама Солнцева и цитирует его слова:

"Средний заработок Оленьки в качестве ведущей 500-600 тысяч рублей. По ее сегодняшним меркам это не так уж и много. А вообще, ей просто повезло. Было немало достойных претендентов на это место, например, Виктория Боня или Алена Водонаева".

Среди других источников заработка телезвезды и певицы — реклама в Instagram (по словам агента Бузовой, от 200 до 300 тыс. руб. за публикацию), гонорары за концерты (примерно 1,5 млн руб. за концерт), корпоративы (около миллиона за четырех-пятичасовое выступление) и бизнес (у Ольги — своя линия одежды, два ресторана, хлебозавод в Подмосковье и многофункциональная интернет-платформа Buzar).