Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Как рассказал источник в больнице, эстрадная певица до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи считают ее тяжелой реанимационной больной. По словам собеседника, с персоналом клиники исполнительница общается исключительно жестами, так как в ее шею вставлена трубка, а питается она через зонд.
У Бабкиной снизилась температура, однако, согласно результатам компьютерной томографии, у нее поражено около 60 процентов легких, что считается тяжелой формой заболевания. На состояние артистки также влияют сопутствующие проблемы со здоровьем — гипертония и дефицит щитовидной железы.
"Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя", — отметил собеседник издания. Несмотря на то что раньше у певицы опровергли заболевание COVID-19, источники издания утверждают, что официальный диагноз Бабкиной — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.
12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О том, что артистка попала в больницу, сообщалось 6 апреля.
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