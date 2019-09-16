Стало известно о госпитализации Седоковой

По информации ряда СМИ, причиной недомогания Анны могло стать общее снижение иммунитета на фоне переутомления. У звезды тяжёлый график работы: постоянные репитиции, гастроли, а кроме того, проблемы в личной жизни.
Певица призналась, что глаза у неё словно покучсаны роем пчёл, а по всему телу пошли красные пятна. «Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле», - пожаловалась Седокова, добавив, что речь идёт не об аллергии, а именно об обострении старого заболевания.
В клинике 36-летней исполнительнице поставили капельницу, которая помогла снять отёк. Сколько ещё продлится госпитализация, неизвестно.
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