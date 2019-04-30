Стало известно, куда исчез певец Андрей Губин

Телеведущий Леонид Закошанский связывает исчезновение Губина со сцены с регулярными лицевыми болями. "Андрей сильно изменился. Никто не понимает, что с ним. Он сейчас занимается только своим здоровьем. И сильно потратился на врачей", — цитирует Закошанского "Комсомольская правда".
Вместе с тем известно, что медики не нашли у Губина болезней. По словам друзей певца, медики так и не нашли у артиста каких-либо физических аномалий. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин уверен, что Губин свою болезнь выдумал, и у него проблемы с психикой. "Даже на меня тяжело реагирует, хотя он мой друг, я его всегда поддерживал. Губин не виноват, нельзя его осуждать, это несчастье. То, что случилось с ним — трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику", — отмечает Разин.
На фоне болезни Губин распродал свои автомобили, в его распоряжении осталась московская квартира, деньги певец и композитор зарабатывает авторскими отчислениями за старые хиты, звучащие на радио — "Мальчик-бродяга", "Лиза" и другие. Сейчас он живет в Сочи у друзей, Разин также пригласил его жить бесплатно в своей гостинице.
Ранее сообщалось, что Андрей Губин живет в Таиланде.
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