Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

Егор мог потерять возможность исполнять прежние хиты и рекламировать товары. Но внезапно Пашу сменил гнев на милость и успокоил поклонников певца. “У него контракт закончился, но мы договорились. Он будет Кридом”, — заверил гендиректор лейбла.

Дела 24-летнего певца пошли в гору неслучайно: по слухам, ему помогли влиятельные друзья. Безболезненный уход из Black Star артисту обеспечил миллиардер Борис Ротенберг. Вместе с супругой Кариной бизнесмен часто посещал светские мероприятия, на которых пара познакомилась и вскоре сблизилась с исполнителем.

“Нет ничего драгоценнее, чем семья, дружба и искренность”, — отмечал Егор, поздравляя друзей с праздниками.

Карине и Егору даже приписывали роман, так как в Сеть попадали неоднозначные кадры, на которых жена Ротенберга целует его в щеку. Но Карина просто обожает тусовки и наслаждается общением со звездами шоу-бизнеса, поэтому с Булаткиным ее связывает лишь дружба. Супруга бизнесмена уговорила Бориса выкупить товарный знак “Крид” и вернуть права на использование имени прежнему владельцу. Приобретение псевдонима стоило 250 миллионов рублей. Однако для Ротенберга это не такая огромная трата. 62-летний предприниматель является совладельцем и членом совета директоров СМП Банка. В прошлогоднем рейтинге Forbes он занял 83-ю позицию благодаря состоянию, оцененному в 1,2 миллиарда долларов.

Возможно, Борис рассматривает покупку музыкального проекта как удачную инвестицию, ведь Егор популярен и востребован. К слову, недавно продюсером исполнителя стал Иосиф Пригожин, который также является близким другом семьи Ротенбергов, как сообщает Telegram-канал “Только никому”.