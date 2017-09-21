Стало известно количество приквелов, которые снимут к сериалу "Игра престолов"

По данным СМИ, к написанию сценария привлечен Брайан Когман, который ранее участвовал в создании ряда эпизодов для основного сериала.
Ранее сообщалось лишь о четырех приквелах, находящихся в разработке. Однако автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин уверял, что их пять. Впервые об этом он заявил в своем блоге в мае, сообщив, что для работы над приквелами нанят пятый сценарист. Имя его писатель не называл.
После публикации сообщения о запуске HBO в производство пятого приквела Мартин подтвердил привлечение Когмана к работе, опубликовав соответствующий пост в блоге. Писатель весьма положительно оценил этот факт.
В частности, он отметил, что Когман "написал больше эпизодов для "Игры престолов", чем кто-либо, кроме Дэна Вайса и Дэвида Бениоффа". "И если Дэн и Дэвид были королями Вестероса на протяжении последних семи сезонов, то Брайан Когман, несомненно, может считаться принцем Драконьего камня", - резюмировал он.
Другие приквелы, как сообщалось, пишут сценаристы Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеленд и Кэрли Рэй. Содержание спин-оффов держится в строжайшем секрете. Ранее Мартин лишь уточнил, что каждый проект является именно приквелом, а не какой-то другой разновидностью спин-оффа, и что никто из актеров, снимавшихся в основном сериале, не будет в них задействован.
"Игра престолов" - американский сериал канала HBO в жанре фэнтези, снятый по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера проекта состоялась 17 апреля 2011 года. В июле 2017 года стартовал седьмой сезон.
Сериал является наиболее популярным в США и в мире. Каждую серию шестого сезона в среднем смотрели по 25 млн человек. Создатели сериала получили десятки престижных премий "Эмми". В 2018 году ожидается выход восьмого сезона саги, который должен стать последним.
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