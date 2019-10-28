Стали известны подробности об инфаркте у Стаса Пьехи

Признания прозвучали в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. По словам артиста, в то время он употреблял алкоголь, медикаменты и много "всякого разного", в том числе и прямо во время гастролей. И как раз в одну из таких поездок он почувствовал себя плохо. Певец сам себе поставил капельницу, но улучшения состояния не наступило. Тогда он нашел силы вернуться в Москву на самолете и сразу попал в больницу. Оказалось, что у него был инфаркт.

Певец заявил, что понял тогда, все его проблемы от зависимости и ему нужно в первую очередь заниматься выздоровлением от зависимости.

Ранее Эдита Пьеха рассказывала, что был случай, когда Стас чуть не умер, после чего вся семья объединилась, положила внука в московскую клинику, которая обходилась в 300 долларов в сутки и там ему помогли избавиться от зависимости. Затем артист открыл собственную клинику, что бы помогать тем, кто попал в беду.