Стали известны подробности болезни, убившей Криса Кельми

Источник в ритуальной службе подтвердил, что певец умер, а его тело находится в морге. Дальше ситуация усложнилась: в течение почти недели Кельми не хоронили. Лишь 8 января с Крисом простились. На церемонии присутствовали его супруга Людмила, сын Кристиан и некоторые близкие товарищи. Также братьям Валентину Кельми и Евгению Суслину удалось попасть на кремацию.

Статьи по теме: В России умер певец Крис Кельми: ему было 64 года

По словам родственников, сначала супруга Криса и его сын неохотно выходили с ними на связь.

“Она не хотела, чтобы братья узнали. Я узнал о смерти брата от посторонних людей, хотя, мне кажется, что об этом должны были сообщить близкие — жена и сын. Второго числа я был за городом, в 11 часов мне позвонили журналисты. После этого звонка я набрал номер Людмилы — не отвечает. Я ей шлю эсэмэску — не отвечает. Я звоню Кристиану на мобильный телефон — ответа нет. Два дня я был как в бреду”, — рассказал Суслин в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир”.

Валентин Кельми придерживался мнения, что стоило сделать публичные похороны, чтобы другие знакомые смогли проститься с музыкантом. Родственник просил об этом Кристиана. Но, судя по всему, его просьбу проигнорировали. “Я написал Крису, что мы категорически против от любого утаивания даты и места похорон. Хотелось бы, чтобы все было сделано как у нормальных людей. Я буквально через 15 минут получил ответную эсэмэску, что да, мы все понимаем, дата и место похорон будет вам сообщена. Единственное у меня объяснение в голову приходит, что это боязнь болезненная о том, что что-то мы хотим из его наследства”, — так объяснил поступок жены и сына Валентин Арьевич.

Незадолго до смерти Крис Кельми хотел реанимировать работу коллектива “Рок-Ателье”. По словам Евгения Суслина, эта задумка придавала силы его брату. Алексей Лобарев, знавший артиста, утверждает, что осенью перед восстановлением группы у того пропал паспорт. “Он мне позвонил, он был рад. Он сказал, что хочет все реанимировать. Но 2 ноября сын забрал у него паспорт. Он был очень расстроенным”, — сообщил Лобарев.

Наталья Михайлова, занимавшаяся похоронами артиста, плотно общалась с его женой. Она рассказала в студии программы, что сама сообщила родственникам о смерти Кельми. В свидетельстве о смерти говорилось, что Крис скончался после болезни.

“Он умер дома. Диагноз у него — язва желудка, это причина смерти. У него открылось внутреннее кровотечение. Скорая его спасти не могла. Я полностью на стороне Людмилы, что она просила, я сохранила втайне. Единственное, где я ее обманула, — это пошла на связь с его братом. Я посчитала, чисто по-человечески, что братья должны были проститься”, — отметила Михайлова.