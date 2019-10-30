Стали известны детали брачного договора Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В своей книге «Кейт: будущая королева» автор утверждает, что влюбленные еще в 2007 году задумывались о браке, поэтому решили заранее заключить соответствующий договор.

В документе было прописано, что Миддлтон обязуется родить мужу троих наследников, а принц должен заботиться о детях и решать все семейные вопросы вместе с супругой.

При этом контракт не регулирует финансовые вопросы, поэтому носит скорее символический характер.

Как пишет портал Express, Уильям и Кейт до сих пор хранят брачный договор, заключённый более десяти лет назад.