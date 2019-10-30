В своей книге «Кейт: будущая королева» автор утверждает, что влюбленные еще в 2007 году задумывались о браке, поэтому решили заранее заключить соответствующий договор.
В документе было прописано, что Миддлтон обязуется родить мужу троих наследников, а принц должен заботиться о детях и решать все семейные вопросы вместе с супругой.
При этом контракт не регулирует финансовые вопросы, поэтому носит скорее символический характер.
Как пишет портал Express, Уильям и Кейт до сих пор хранят брачный договор, заключённый более десяти лет назад.
"Ничего не чувствую". Дмитрий Тарасов рассказал о жизни после Бузовой
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись почти три...
Стали известны детали брачного договора Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Королевский эксперт Кэти Николл раскрыла детали...
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из "Иванушек"
Татьяна Яковлева, племянница погибшего солиста...
Стивен Сигал купил дом на Рублевке по соседству с Путиным почти за 1,5 миллиона евро (2)
Американский актер Стивен Сигал, похоже, намерен...
Анастасия Заворотнюк находится в сознании и продолжает бороться
Журналисты КП постарались найти новую информацию о...
TOP новостей
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (136)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
LIVE / Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?
В эту среду, 30 октября в 17.30 в библиотеке Дома культуры...
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС (24)
Литовское правительство в среду приняло решение...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (48)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...
Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (136)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...