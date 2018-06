Стала известна дата крестин младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

"Герцог и герцогиня Кембриджские имеют удовольствие объявить, что крестины принца Луи состоятся в понедельник 9 июля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принц Луи будет крещен Его Высокопреосвященством архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби".

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 июня 2018 г.