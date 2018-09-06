Стала извеcтна причина скоропостижной смерти солистки группы Cranberries

Певица скоропостижно скончалась 15 января этого года в возрасте 46 лет, она была обнаружена в ванной комнате своего номера в лондонском отеле.

По словам коронера, О'Риордан погибла в результате "трагической случайности".

Эксперт сообщил в суде, что перед смертью О'Риордан выпила чрезмерное количество алкоголя. На теле певицы не было обнаружено травм или следов членовредительства.

В Лондон певица приехала для звукозаписи в преддверии тура 2018 года.

Долорес О'Риордан получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая быстро заняла первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она участвовала в записи саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы".

О'Риордан 20 лет прожила в браке с бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, у супругов родились трое детей.

Проблемы со здоровьем

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить в том числе Британию и США.

Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

В декабре О'Риордан написала на своей странице в "Фейсбуке", что чувствует себя хорошо и что недавно исполнила несколько песен на празднике журнала Billboard в Нью-Йорке.