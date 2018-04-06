Согласно данным королевского историка Марлен Коэниг, официальным титулом ребенка станет Его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Однако Кейт и Уильям — герцог и герцогиня Кембриджские, следовательно, к новорожденному младенцу нужно будет официально обращаться как к Его/Ее Королевскому Величеству Принцу/Принцессе, дальше следует имя, Кембриджской.
Пара ожидает рождения ребенка в середине апреля, он станет братом или сестрой Джорджа (4 года) и Шарлотты (2 года).
Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта...
Темная комната, тряпка и ремень: сын Рудковской и Плющенко заступился за родителей
На днях большой скандал вызвало интервью продюсера Яны...
Стал известен титул ожидаемого ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (1)
Третий ребенок королевской четы станет пятым в очереди...
Марк Джейкобс сделал предложение бойфренду в закусочной (4)
Дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему...
Боб Дилан записал гимн однополой любви (4)
Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...