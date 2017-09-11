"На сцене остаются только сильные, серьезные, настоящие артисты с харизмой. Они вполне могут работать до гробовой доски (Виталий Соломин, Андрей Миронов и Александр Барыки умерли на сцене - Прим. ред.) – заверил Буйнов корреспондента Dni.Ru - Но, по моем убеждению, артист должен выходить к публике красивым, подтянутым, молодым, ухоженным. И ни в коем случае не может вызывать жалость. Ведь о стариках часто думают, что они выступают, поскольку жить не на что и нужно срубить деньжат".
"Человек может находиться на сцене ровно столько, сколько позволяют зрители, – считает Буйнов. – Если бы Пугачева пришла однажды и увидела, что зал пустой, то конечно бы поняла, что пора сваливать из профессии. Это относится ко всем возрастным артистам, типа Аллы, меня, Расторгуева, Лещенко. Но пока из публика встречает стоя, в зале всегда аншлаг. Так зачем уходить на покой той же Пугачевой, если она востребована, любима, интересна?!"
Нужно заметить, что на конкурс молодых исполнителей в Сочи в этом году Пугачева не приехала. Игорь Крутой, который возглавляет "Новую волну", пояснил корреспонденту Dni.Ru: "Она выступала на фестивале "Жара" в Баку в июле. А каждый выход и приезд Аллы – это какой-то эксклюзив. Мы с удовольствием примем ее, как только он сама пожелает".
Интересно, что в прошлом году музы фестиваля тоже не было в Сочи. Тогда композитор оправдывался: "Она захотела, чтобы по ней соскучились и на следующий год приехать".
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