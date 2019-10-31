Спел - и покупай квартиру! Сколько зарабатывают российские звезды на новогодних корпоративах

Кого не советуют заказывать на корпоратив, так это “Группировку Ленинград”. За своё выступление на частных мероприятиях коллектив просит 150-300 тысяч евро плюс где-то десятая часть от этой суммы — райдер.

Артисты, песни которых отлично заходят в застолья и дискотеки, также берут немалую сумму за свои шоу. Например, спеть “Рюмку водки” вместе с Лепсом стоит 100 тысяч евро, а потанцевать под Светлану Лободу — 70 тысяч евро, такую же сумму просит Стас Михайлов за свой новогодний перформанс. За 60 000 евро вы можете себе позволить либо оторваться под “Руки вверх” либо потанцевать медляки под Валерия Меладзе.

Пригласить на свой корпорат Олю Бузову вам обойдётся в 50 тысяч евро, за такую же сумму вы можете пригласить Диму Билана. Любовь Успенская не сядет в кабриолет меньше чем за 40 тысяч евро.

Молодёжь российского шоу-бизнеса тоже не лишена аппетита. Например, заказать к себе на корпоратив Элджея стоит 40 тысяч евро. Zivert берёт за выступление 20 тысяч евро, как и Клава Кока. 2Маши стоят 15 тысяч, а один Тима Белорусских (или одна Монеточка) — 30.

Отдельная статья расходов в организации корпоративов — ведущие. Любовь всех застолий в Барвихе — Николай Басков — обойдётся в 80 тысяч евро. В такую же сумму обойдется Иван Ургант — хоть вечерний, хоть ночной. Есть и более дешёвые варианты, например Павел Воля (50 тысяч евро), Игорь Верник (20 тысяч евро). К слову, не менее популярные представительницы прекрасного пола берут за ведение мероприятий гораздо меньше — топовые ведущие Лера Кудрявцева и Яна Чурикова обойдутся в 30 тысяч евро каждая. А больше всех попросит Максим Галкин — 100 тысяч евро!