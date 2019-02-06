Спасти брак: Ким Кардашьян ляжет под нож ради мужа

Ким Кардашьян в очередной раз собирается сделать парочку пластических операций. Как сообщает Radaronline, телезвезда хочет лечь под нож хирурга из-за напряженных отношений с мужем Канье Уэстом.

«Она выглядит довольно хорошо, и у нее нет необходимости обращаться к лазерной хирургии. Но Ким говорит, что лазерное омоложение заставляет ее чувствовать себя лучше, и именно поэтому к нему прибегает», — сообщает анонимный источник издания.

Однако ее родственники и близкие не очень удивлены этому заявлению. В семье Кардашьян пластические операции — обыкновенное дело. Почти каждая девушка из семьи Кардашьян-Дженнер изменила что-либо в своей внешности хирургическим путем. Анонимные источники сообщали Radaronline, что Ким является настоящей поклонницей имплантов и подправила себе все, что можно было исправить в ее лице, бедрах и бюсте.

«У нее почти не осталось нетронутых частей тела, чтобы что-то прооперировать. Ким просто нравится ходить в кабинет хирурга. Она говорит, что там ее посещает вдохновляющее, успокаивающее чувство», — добавляет инсайдер. По его словам,

Кардашьян делает косметические процедуры, чтобы отвлечься. И в данный момент она хочет облегчить свои переживания по поводу испортившихся отношений с супругом.

«Это помогает ей чувствовать себя лучше во всем в ее жизни, включая ее непростой брак», — говорит источник.

В данный момент Ким все больше беспокоится о своем муже Канье, поскольку ей кажется, что он очень странно себя ведет. В первую очередь, это касается сомнительных заявлений музыканта в твиттере. Друзья пары сообщают о том, что своими выходками Канье ставит Ким и ее семью под огонь, после чего они подвергается угрозам и преследованиям. Говорят, что это порядком надоело звезде реалити-шоу, и звездная пара вскоре может распасться.

«Чем больше дерьма говорит Канье, тем больше и больше Ким чувствует себя небезопасно», — рассказал источник, близкий к семье Кардашьян. В мае прошлого года Крис Дженнер даже пришлось усилить охрану знаменитого клана из-за угроз со стороны недоброжелателей, которых возмутило поведение Канье.

В последнее время Канье Уэст довольно неаккуратно подбирает выражения в твиттере и становится иногда чересчур агрессивным. Из-за того, что Канья часто высказывается в поддержку Дональдо Трампа, от него уже отписались многие подписчики — в том числе, и такие знаменитые, как певица Рианна, певец Джон Ледженд и музыкант Дрейк. Немало проблем приносят и его критические отзывы на чужое творчество — в частности, на песни Трэвиса Скотта.

Ким тем временем всегда остается на стороне мужа и защищает его, даже если не совсем согласна с Канье.

Она считает его «самым гениальным человеком из тех, что знает», и во всем поддерживает. Звезде телешоу «Жизнь семейства Кардашьян» иногда иногда приходится неловко, поскольку порой она идет вразрез со своими убеждениями, чтобы успокоить своего эмоционального супруга и шум, который из-за него поднимается в прессе.

«Ким вынуждена снова и снова защищать Канье, даже не соглашаясь с его позицией. Он просто говорит ей, что нужно сказать, и в большинстве случаев она даже не знает, что защищает его», — утверждает инсайдер, поговоривший с Radaronline. По его словам, Ким предпочитает «просто следовать указаниям Канье, а не устраивать драму».

Ким Кардашьян неоднократно приходилось публично объяснять поступки мужа. Например, она дала откровенное интервью Variety о своем муже после того, как Канье Уэст выпустил линейку одежды в поддержку Республиканской партии США и посетил Белый Дом, обратившись к Дональду Трампу с самой длинной речью в истории Овального кабинета. А в декабре она заступилась за Канье после очередных язвительных высказываний телеведущей Шэрон Осборн в его адрес. На этот раз звезда реалити-шоу пригрозила, что готова отстаивать доброе имя супруга в суде, если поток оскорблений телеведущей в адрес Канье и всей ее семьи не прекратится.