Создатели фильма о Юлии Началовой снимают его, наплевав на мнение семьи покойной

После смерти певицы не прошло и двух недель, когда никому не известный режиссер Андрей Загорский объявил: пока в ток-шоу льют грязь и чернуху про семью Началовой, он приступил к съемкам честного фильма о талантливой девочке Юле. Уже и название есть — “Я буду рядом”, и постер готов: темный профиль с микрофоном в лунных бликах. Родственники от таких заявлений опешили: разрешения у них никто не просил, да и о самом Загорском, который на поверку оказался диджеем, они впервые слышат.
Между тем, предприимчивый автор в своих интервью вовсю рассказывал о колоссальном масштабе картины.
"Инвесторы обеспечили бюджет почти в 100 миллионов рублей, — без ложной скромности уверял Загорский. — Широкий формат, полный метр. Снимать будет в любом случае, даже если кто-то против. Фильм однозначно получится кассовым, потому что в России мало кто такое снимает. По характеристике могу сравнить разве что с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева".
В сентябре, когда родители певицы вступили в наследство и получили все права на творчество дочери, стало понятно: договариваться с выскочкой-режиссером они не намерены. Любое использование имени, фотографий или музыки Началовой будет расцениваться как нарушение авторских прав и преследоваться по закону — а это, между прочим, не только гражданская, но и уголовная статья: до шести лет “неба в клеточку”.
И Загорскому пришлось на ходу менять концепцию: теперь его история не о Юле Началовой из Воронежа, а о Юле Качаловой из Нижнего Новгорода. На творческом пути ей встречается звезда российской эстрады Анна Борисовна — ее сыграет двойник Пугачевой, финалистка “Минуты славы” Мирабелла Стрельцова. Еще одно узнаваемое лицо картины — актер Владимир Пермяков, чьей самой запоминающейся ролью стал Леня Голубков из рекламных роликов “МММ”.
- Я не нарушаю ничьих авторских прав! Если у кого-то имеется извращенная фантазия и люди хотят ассоциировать Анну Борисовну из фильма с Аллой Борисовной, а Юлю Качалову — с Юлей Началовой, это их проблемы, — прикидывается режиссер-диджей и продолжает снимать свой “шедевр”.
Между тем, в конце ноября на “первой кнопке” с разрешения родных должен выйти многосерийный фильм памяти артистки. Подробности пока держат в секрете, но исполнители главных ролей уже известны. Так, экс-супруга певицы Евгения Алдонина сыграет Гоша из “Универа” — актер Алексей Гаврилов, который действительно похож на футболиста. А саму Юлю — Марина Орлова, последняя муза юмориста Михаила Задорнова.
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