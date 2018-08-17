Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала

Популярный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии романов которого сняли культовый сериал "Игра престолов", дал ответ на один из самых главных вопросов фанатов. Мартин рассказал, зачем убивал ключевых персонажей проекта.
Сериал "Игра Престолов"
© Tvdrama.ru

Мартин заявил, что в его пристрастии убивать персонажей в самый неожиданный момент и самым ужасающим способом виноват Джон Рональд Руэл Толкин — культовый английский писатель, автор "Властелина колец". По словам писателя, смерть одного из центральных персонажей "Властелина" Гэндальфа потрясла его в 13 лет.

Также Мартин добавил, почему в своих романах он решил нарушать правила и следовать примеру Толкина. По словам писателя, когда умирает ключевой персонаж, тут же нарастает саспенс и всё становится в тысячу раз лучше, потому что с этого момента умереть может кто угодно.

Напомним, всего за семь предыдущих сезонов сериала погибло 150 персонажей. Это касается в том числе и главных героев, которых успели полюбить зрители. Заключительный сезон сериала выходит в начале 2019 года.

Life.ru
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