Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала

Мартин заявил, что в его пристрастии убивать персонажей в самый неожиданный момент и самым ужасающим способом виноват Джон Рональд Руэл Толкин — культовый английский писатель, автор "Властелина колец". По словам писателя, смерть одного из центральных персонажей "Властелина" Гэндальфа потрясла его в 13 лет.
Также Мартин добавил, почему в своих романах он решил нарушать правила и следовать примеру Толкина. По словам писателя, когда умирает ключевой персонаж, тут же нарастает саспенс и всё становится в тысячу раз лучше, потому что с этого момента умереть может кто угодно.
Напомним, всего за семь предыдущих сезонов сериала погибло 150 персонажей. Это касается в том числе и главных героев, которых успели полюбить зрители. Заключительный сезон сериала выходит в начале 2019 года.
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