Создатель "Дома-2" раскрыл секрет популярности Бузовой

"Бузова потому так и популярна, потому что она всегда была и остается собой. Она — классический женский антидепрессант", — отметил Комиссаров. Он пояснил, что некоторые женщины, не понимающие, что Бузова — умная, смотрят на нее и думают, что "если Бузовой повезло, то мне тоже повезет, я-то умнее".

По словам продюсера, "немного с его помощью она реализовала себя как личность". "У нее было и сейчас остается три великих качества звезды. Она искренняя, добрая и она своя, обычная", — добавил он.

Во время программы Комиссаров признался, что "Дом-2" снимается по сценарию. "У Бузовой тогда была роль — некая романтическая девушка, невостребованная в любви", — пояснил он место певицы в проекте. Комиссаров подчеркнул, что быть с Бузовой — это быть принцем, "который всегда на полшага сзади и при этом не обижается на это и поддерживает" знаменитость.

Комиссаров также рассказал, как убедил звезду реалити остаться в "Доме-2". "Я назначил ей встречу в час ночи в одной из московских гостиниц. Я тогда был дико занят. И мы говорили до пяти утра. Я ее уговорил. Мы тогда на "вы" были. Я сказал: "Я сделаю из вас ведущую"", — вспомнил продюсер.