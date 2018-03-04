"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Простоквашино": Печкина озвучил Охлобыстин

Всего до 2020 года будет выпущено 30 серий. Первую серию зрители увидят в интернете в апреле 2018 года.
Образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, Дяде Федору в новых сериях сделали стильную стрижку, а у героев появились гаджеты — мобильные телефоны, компьютеры, навигаторы, сообщает РИА "Новости".
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а кота Матроскина — актер театра и кино Михаил Ефремов.
Между тем, автор книг о "Простоквашино", писатель писатель Эдуард Успенский возмущен планами "Союзмультфильма" и планирует подать на кинокомпанию в суд. "Никто меня не приглашал. Эта Юлиана Слащева (председатель правления киностудии "Союзмультфильм". - Прим. NEWSru.com) всегда пытается пропихнуть (новые серии мультфильма. - Прим. ред.): а вдруг проскочит, а вдруг он все-таки помрет. Они надеются у меня под шумок утащить моих героев", - возмущен Успенский.
"Мы в ближайшее время покажем новую серию Эдуарду Николаевичу. Мы надеемся наладить отношения. Обязательства по выплатам авторских отчислений, которые студия на себя брала, выполняются", - заверила глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
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