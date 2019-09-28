Сотрудница клиники сделала фото и видео больной Заворотнюк

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о том, что у нее на руках есть эксклюзивные кадры с онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк, которые могли бы заинтересовать СМИ. Какую плату она просит за фотографии и видео, неизвестно, пишет электронное издание «Дни.ру».

Напомним, что о резком ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре 2019 года. Средства массовой информации сообщили, что она попала в реанимационное отделение одной из столичных клиник. Спустя некоторое время источники рассказали, что актрису дважды прооперировали, однако вылечить ее пока не удается. Родственники артистки не комментируют ситуацию.

В прессе также писали о том, что онкологическое заболевание у Заворотнюк выявили гораздо раньше: она какое-то время лечилась в Европе. Однако западные медики не смогли ей помочь, и актриса вернулась в Россию.