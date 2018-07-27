По словам собеседника агентства, артист, у которого в 2005 году обнаружили рак, сейчас проходит курс химиотерапии.
Ранее стало известно, что Кобзона положили в больницу на фоне сильного ухудшения состояния здоровья. Отмечалось, что госпитализация была плановой.
Жена 80-летнего музыканта подчеркнула, что последнее время тот чувствовал себя не очень хорошо. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", — рассказала Нинель.
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