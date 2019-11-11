Состояние Анастасии Заворотнюк улучшается. Но близкие актрисы раскритиковали сообщившего об этом

“Очень осторожно и аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются. Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку”, — обратился к публике Андрей Разин. Впрочем, родные и близкии Анастасии удивились его заявлению.
Anastasija Zavorotniuk
© Itar-Tass / Scanpix

Продюсер группы “Ласковый май” с сожалением отметил, что его источник, который ранее контактировал с Анастасий Заворотнюк, сейчас с актрисой не общается. “Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше. Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось”. — добавил музыкант.

Интересно, что именно Разин в сентябре озвучил предполагаемый диагноз Анастасии — глиобластома головного мозга. Заодно добавил, что жить ей осталось недолго, состояние критическое. И вот — прямо противоположные новости из тех же “первых рук”. На это и отреагировали родные Заворотнюк.

“Мы очень признательны Андрею Разину за беспокойство и за то, что он наконец начал сообщать позитивные “новости” вместо страшных “подробностей”, — прокомментировала семья актрисы в специально созданном Инстаграм-аккаунте в поддержку Заворотнюк. — Правда, ранее Андрей Александрович сообщал, что он вхож непосредственно в семью, теперь же ссылается на некий осведомлённый источник. А мы все это время читаем эти заявления с лёгким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, и думаем, что когда это произойдёт, она обязательно найдёт возможность лично познакомиться с Андреем Разиным”.

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