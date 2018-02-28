Как пояснил накануне парламентарий Сухарев, он считает невозможным допускать до съемок фильмов, которые снимаются за бюджетные деньги, актеров, высказывающихся "нелицеприятно в адрес своего народа, который их же кормит". По его мнению, такие артисты должны сами отказываться от ролей в фильмах с госфинансированием.

28 февраля государственное информационное агентство опубликовало список из четырех актеров, "зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах".

Алексей Серебряков

Бурную реакцию со стороны депутата Сухарева вызвало интервью народного артиста РФ, известного актера Алексея Серебрякова видеоблогеру Юрию Дудю. Обсуждая фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", Дудь спросил, не считает ли актер, что 90-е возвращаются. Серебряков ответил, что, "если отъехать 30, 50, 70 км от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите". "Так или иначе, до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - сказал Серебряков.

Актер также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США.

"Особое возмущение вызвал тот факт, что Серебряков с семьей с 2012 года проживает в Канаде, но продолжает сниматься преимущественно в отечественных картинах. В частности, он сыграл одну из главных ролей в патриотичном историческом фэнтези "Легенда о Коловрате", вышедшем на экраны в конце прошлого года", - отмечает государственное информационное агентство.

Анатолий Пашинин

Вспомнили журналисты и о "главным ньюсмейкере 2017 года" актере Анатолии Пашинине, который знаком зрителю по фильмам "Адмирал", "Мы из будущего" и "Грозовые ворота". Агентство отмечает, что артист неоднократно высказывался против политической ситуации в России, а в 2014 году он перебрался в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе.

В прошлом августе появилась информация, что Пашинин воюет на стороне Украинской добровольческой армии, которая входит в состав запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

В это же время, как указывает агентство, Пашинин ранее заявлял, что вступил в восьмой батальон и "ловит кайф" от участия в военных действиях. При этом он остается гражданином России, но возвращаться в страну не планирует.

Летом 2017 года в интервью ТСН Пашинин признал, что он не исключает вероятной мести за то, что он сражается на стороне украинских властей. "Я знаю, что когда из Киева вывозят двух моих друзей и одного довозят в Белгород трупом, потому что он был на инсулине. Другого вывезли и я не знаю, что с ним. Конечно, я не знаю, что будет. Я ничего не исключаю", - заявлял актер.

Дмитрий Дюжев

"Еще одним антигероем отечественного кинематографа" государственное агентство назвало звезду сериала "Бригада" Дмитрия Дюжева. Ему припомнили интервью латвийскому телеканалу LTV в ноябре прошлого года, в котором артист "пожаловался на недостаток уважения российского зрителя к его самоотверженной актерской работе".

Тогда Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают низкопробную телевизионную продукцию, поскольку, по его мнению, не ценят те жертвы, на которые ради них идут артисты.

Такой вывод Дюжев сделал в аэропорту, когда стоял в очереди в бизнес-класс, а пассажиры экономкласса отказались пропускать его вперед. Актер возмутился тем, что он ради развлечения зрителей рискует жизнью, а "потом оказывается среди зрителей, и его место в последнем вагоне".

"Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите", - высказался он.

Константин Райкин

В завершении журналисты вспомнили и о художественном руководителе театра "Сатирикон", актере и режиссере Константине Райкине - "самом постоянном критике государства".

В ноябре прошлого года Райкин обвинил Мединского в том, что тот лично стоит за многочисленными проверками в театре, потому что не может простить ему резонансное выступление на съезде Союза театральных деятелей, в ходе которого Райкин жестко высказался по поводу цензуры в российском искусстве.

В октябре 2016 года Райкин объявил, что театр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. По его словам, большая часть доходов уходит на аренду помещения, в котором коллектив оказался на время реконструкции собственного здания. Райкин утверждал, что поступления от Минкульта не покрывают расходов, а на спонсорскую помощь рассчитывать стало невозможно из-за сложной экономической ситуации в стране. Худрук театра побывал на приеме у министра культуры и попросил некую сумму на выпуск очередного спектакля.

Спустя несколько дней Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ и жестко высказался по поводу цензуры и борьбы государства за нравственность. Его речь спровоцировала широкую общественную дискуссию и получила живую реакцию в Минкульте и Кремле. После этого стало известно, что Райкин и Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно сообщалось о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".

В дальнейшем Райкин воздерживался от публичных высказываний по поводу цензуры, в отличие от Мединского. В декабре 2016 года худрук "Сатирикона" стал человеком года по версии театральных критиков. Его наградили "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества".

.. и другие

Это уже не первый раз, когда российские журналисты публикуют такие списки. Так, например, телеканал "Царьград" составил топ-100 русофобов 2016 года. В преамбуле было указано, что рейтинг составлен по опросу читателей и мнениям "наиболее авторитетных экспертов в различных сферах".

В "список самых ярых ненавистников России" вошли 100 человек. В их числе писатели Мария Арбатова, Борис Акунин, Виктор Ерофеев, Максим Кантор, поэт и публицист Дмитрий Быков, журналисты Владимир Познер, Евгения Альбац, Аркадий Бабченко, Алексей Венедиктов, актеры Лия Ахеджакова и Михаил Ефремов, политики Михаил Абызов, Сергей Митрохин, Мария Гайдар, Леонид Гозман, Дмитрий Гудков, Аркадий Дворкович и все тот же Константин Райкин.

Вскоре после этого Общественная коллегия по жалобам на прессу Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) признала список "100 русофобов года" "провокацией, включающей механизм разжигания вражды и ненависти".