48-летняя артистка в социальных сетях поделилась яркими снимками. На них певица позирует с розовыми волосами и прической каре. Для радикального преображения знаменитость использовала парик. Образ Кристины дополнили тени и помада того же цвета. Эпатажный лук звезда создала на вечеринку в честь Хеллоуина.
Многие отметили, что Орбакайте стала выглядеть старше. «Состарилась на 20 лет. Совсем уже не Мальвина», — сетовали некоторые. Другие, наоборот, буквально засыпали артистку комплиментами и написали, чтобы Кристина чаще проводила эксперименты с внешностью. Также фолловеры добавили, что с возрастом певица все больше становится похожа на маму — Аллу Пугачеву, причем даже тембр голоса меняется в сторону «фирменного», присущего Примадонне звучания. «Копия Пугачевой! Неужели так бывает?»; «Самая лучшая версия Аллы Борисовны»; «И голос очень стал похож на голос мамы», — отметили подписчики.
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