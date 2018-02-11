Сергей Соседов прославился благодаря популярной в 90-е годы передаче "Акулы пера". За острый язычок музыкального критика боялись все отечественные знаменитости. Так, о Николае Баскове он говорил, что у артиста дешевые песни, певицу Максим назвал носовым платком для тинейджеров, а про Лолиту Милявскую и вовсе заявлял, что ее поведение недостойно дивы.
Однако особенно яростно Соседов высказался в адрес Аллы Пугачевой. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет, грудных нот уже нет ярких, пугачевских. Голос плоский сейчас", – констатировал Соседов.
Раскритиковал Сергей и репертуар Примадонны. "Я смотрю и краснею. Мне за нее стыдно. Почему она не может закончить карьеру? Она не понимает, что те песни, которые она сегодня поет, не уровень ее. Это репертуар, который подошел бы Ольге Бузовой, но никак не Пугачевой", – заявил музыкальный критик.
Досталось от Соседова и Софии Ротару. "Сегодня она поет плохие песни. Это тот же самый вариант. Соне тоже нужно уходить", – заключил Сергей Соседов в рамках ток-шоу "Секрет на миллион".
ФОТО: 23-летний трансгендер хочет превратиться в Кайли Дженнер (4)
23-летний Кайл Ли из Денвера (США) так боготворит младшую...
ФОТО: Пугачева напомнила о возрасте и показала себя без прикрас (29)
Российская легенда эстрады Алла Пугачева, которая в...
ФОТО: Джиллиан Андерсон снялась голой для зоозащитников (3)
Американская актриса Джиллиан Андерсон опубликовала в...
"Уме Турман оторвало бы голову". Каскадеры прокомментировали аварию с актрисой
Голливудские профессиональные каскадеры дали оценку...
TOP новостей
Жители Литвы больше других граждан ЕС обеспокоены ценами (23)
Жители Литвы больше жителей других стран Евросоюза...
Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье: все 71 человек на борту погибли (129)
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел...
Жители уезжают из Литвы по двум причинам: цены и зарплаты (269)
Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать...
Лофты в Клайпеде раскупили еще до того, как закончились строительные работы (13)
В бывшем производственном здании компания Klaipėdos loftai...
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (78)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...