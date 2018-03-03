Соперница Пелагеи пролила свет на предполагаемый роман с Телегиным

На днях сборная России по хоккею вернулась из Пхенчхана, где проходили Олимпийские игры. Недавно один из спортсменов, супруг певицы Пелагеи Иван Телегин, отмечал свое 26-летие. Жена на мероприятии не присутствовала — возможно, была занята карьерой или воспитанием маленькой Таисии. В любом случае, рядом с хоккеистом на торжестве было достаточно других девушек, пишет Starhit.
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После праздника в Сети появилась неоднозначная фотография — женатый Телегин запечатлен в поцелуе с Кариной Лебедевой. После этого поползли слухи о неверности хоккеиста. Сама девушка, оказавшаяся в эпицентре скандала и заклейменная званием разлучницы, открестилась от каких-либо отношений с Иваном. По ее словам, этот снимок намеренно вырван из общего контекста ради шумихи.

“Единственное, что могу сказать по всей этой ситуации, что в их семье все хорошо! В моей личной жизни так же! Мы большой общей компанией друзей и родных поздравляли Ивана с победой. А фото, вырванное из контекста общего видео некими людьми, которые совершенно нас не знают, для того, чтобы посплетничать. Время такое и мир такой, люди любят обсуждать чужую жизнь. Это обычная провокация. Пелагея прекрасно меня знает, и также ей известно о том, что мы знакомы с Иваном с самого детства. Наши семьи дружат”, — рассказала Карина “СтарХиту”.

Судя по всему, Лебедева и Телегин считают вполне невинным поцелуи в губы. Сама Пелагея ограничивалась нейтральными комментариями относительно поведения мужа, хотя кто знает, какая реакция любимой супруги ждала Ивана дома. А вот поступок девушки наставница шоу “Голос” не одобрила, однако отнеслась к ней с неким снисхождением. “За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители”, — сообщила артистка.

Более того, на вчерашнем приеме в Екатерининском зале Кремля Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали окружающим идиллию в отношениях. Артистка показала, что искренне восхищается своим мужем и радуется его успехам. В среду у Телегина был двойной праздник — он не только получил государственную награду, но и принимал поздравления с днем рождения. 28 февраля спортсмену исполнилось 26 лет. По этому радостному поводу президент Владимир Путин подарил Телегину книгу Анатолия Тарасова. “Пусть дальше совершенствует свое мастерство”, — заметил глава государства.

К слову, пару лет назад Пелагею обвиняли в том, что она увела Телегина. На момент бурного романа с певицей бывшая избранница Ивана Евгения Ноур ждала ребенка и даже готовилась к свадьбе со спортсменом. Видимо, мужчина не планировал создавать семью с танцовщицей, а потому с головой окунулся в отношения с певицей. Но когда на свет появился маленький Марк, хоккеист его не бросил. По крайней мере, мама и малыш получают деньги от спортсмена на расходы.

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