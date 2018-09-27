Сооснователь "Кино" о продаже паспорта Цоя: совершенно аморальный поступок

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье», — отрезал Рыбин, отрицательно высказавшись о состоянии морали и нравственности в современном обществе.
Ранее стало известно, что советский паспорт Цоя, его записная книжка и рукописи песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей, были проданы на аукционе. За паспорт удалось выручить 116 609 евро, за записную книжку — 38 869 евро, за рукопись песни «Хочу перемен!» — 46 643 евро.
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