Удостаивающиеся противоречивых оценок религиозные организации, секты, культы и фанатичные религиозные группировки могут завлекать в свои сети даже очень знаменитых людей. Предлагаем поближе познакомиться с опытом духовных поисков некоторых звезд шоу-бизнеса.
- 1. Солнцееды, Мэнсон и дети бога: религиозные культы в жизни знаменитостей
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Солнцееды, Мэнсон и дети бога: религиозные культы в жизни знаменитостей (2)
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