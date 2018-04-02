Солнцееды, Мэнсон и дети бога: религиозные культы в жизни знаменитостей

1 10 Сайентология разрушила брак

Удостаивающиеся противоречивых оценок религиозные организации, секты, культы и фанатичные религиозные группировки могут завлекать в свои сети даже очень знаменитых людей. Предлагаем поближе познакомиться с опытом духовных поисков некоторых звезд шоу-бизнеса.