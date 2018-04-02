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Сайентология разрушила брак
Удостаивающиеся противоречивых оценок религиозные организации, секты, культы и фанатичные религиозные группировки могут завлекать в свои сети даже очень знаменитых людей. Предлагаем поближе познакомиться с опытом духовных поисков некоторых звезд шоу-бизнеса.
© Vida Press

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Сайентология разрушила брак
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