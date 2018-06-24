Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина устроила фотосессию в откровенном купальнике на пляже в Сен-Тропе и поразила своих поклонников. Об этом сообщают Дни.ру.
© Instagram nuotr.

— Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? — говорится в описании к снимкам.

Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии. Кто-то раскритиковал Серябкину за чрезмерно откровенный наряд, назвав его "асексуальным". Другие, наоборот, отметили отличную фигуру артистки и экстравагантную модель купальника, идеально подчёркивающую её бюст.

Не обошлось и без саркастических комментариев. Так, поклонники шутили, что на купальник не хватило ткани, и советовали певице магазины с "нормальной" одеждой.

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