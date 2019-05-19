Солистка поп-группы Spice Girls внезапно ослепла

В СМИ появилась информация о том, что Мелани Браун, более известную как Mel B, срочно доставили в одну из больниц Лондона. По словам представителя певицы, ее отправили в клинику после того, как женщина внезапно ослепла. Помощник звезды незамедлительно отвез ее к специалистам, пишет StarHit.
"Spice Girls"
© AFP/Scanpix

Известно, что после того, как певица решилась на безоперационную подтяжку лица, ее левый глаз перестал видеть. А 17 мая стало известно о том, что и правый у Мелани Браун отказал. Она сразу же поехала в одну из больниц города. Солистка поп-группы Spice Girls прибыла туда с повязкой на глазах, она говорила: "Я ничего не вижу — я абсолютно слепая".

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По словам очевидцев, женщина была в ужасном состоянии. Она очень испугала других посетителей клиники. "Мел была в бешенстве и кричала, что не видит ничего. Она приехала в больницу на машине с шофером и помощником, который держал ее за руку", — рассказали журналистам свидетели произошедшего из лондонской глазной больницы.

Однако Мелани Браун удалось быстро восстановиться. Сразу после того, как врачи оказали ей экстренную помощь, 43-летнюю певицу перевели в офтальмологическое отделение. И потом, как только зрение восстановилось, она, вопреки рекомендации врача, покинула клинику. Но стоит отметить, что, по словам врачей, теперь Браун потребуются регулярно принимать лекарства и продолжать дальнейшее лечение. Они также настаивают на том, чтобы Мелани чаще посещала клинику. В противном случае она снова может потерять зрение.

Сейчас певица уже присоединилась к своей группе Spice Girls. Это одна из самых известных в мире британских женских поп-групп. Она появилась в Лондоне в 1994 году, в начале 2000-х участницы проекта — Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун, Джери Холлиуэлл — сосредоточились на сольных карьерах.

Но в этом году Spice Girls воссоединились и вскоре поедут в тур. В Spice World 2019 примет участие вся группа, за исключением Виктории Бекхэм. Он стартует в Дублине, затем концерты пройдут в Кардиффе, Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и на стадионе Уэмбли.

Напомним, что, когда стало известно о предстоящем туре, более 700 тысяч человек сразу же встали в онлайн-очередь, чтобы успеть купить билеты на концерты поп-группы Spice Girls, объявившей о своем воссоединении.

Управляющий директор британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонс отметил, что в Соединенном Королевстве был зафиксирован рекорд по загруженности сайта сервиса продажи билетов в связи с наплывом желающих пойти на концерт. "Спрос на Spice Girls просто зашкаливал", — сказал он. Парсонс также добавил, что поздравляет исполнительниц с такой популярностью.

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