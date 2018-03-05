Лобода станет мамой уже второй раз: у нее есть шестилетняя дочь от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014-м году. Рожать певица планирует в Лос-Анджелесе. О ее отношениях с солистом Rammstein СМИ сообщали в июле прошлого года — тогда Линдеманн ухаживал за певицей на музыкальном фестивале "Жара" в Баку. После этого они продолжили втайне встречаться.
Сама певица отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Официально Лобода и Линдеманн свободны от отношений. Последний роман солиста Rammstein с актрисой Софией Томаллой закончился разрывом три года назад.
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