Собчак впервые ответила на вопрос о второй беременности

"С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", — сказала Собчак.
Ранее слухи о беременности Собчак подтвердила дизайнер Мишаня Мишина, рассказавшая в своем инстаграме о том, что посетила церемонию вручения наград журнала FB и о том, что Ксения Собчак "такая милая была". Также этот слух подтвердил одному из российских таблоидов официальный представитель телеведущей.
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