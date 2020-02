Собчак сравнила пошедшего в политику Шнурова с лошадью

View this post on Instagram

О Шнурове. Выбранная им партия Роста - безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В "Ленинграде" выборы! Дураки и дуры вы, Кандидаты – Шнуровы!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 20, 2020 at 12:06pm PST