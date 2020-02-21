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Телеведущая и блогер Ксения Собчак с сарказмом высказалась о вступлении музыканта Сергея Шнурова в «Партию роста» и его включении в партийный список на выборах в Госдуму. Об этом она написала в Instagram.
Собчак сравнила пошедшего в политику Шнурова с лошадью
© Itar-Tass / Scanpix

Собчак отметила, что Шнуров в роли политика похож на «беспокойную лошадь в двухкомнатной квартире». При этом она добавила, что «Партия роста» - удачный выбор как для лидера «Ленинграда», так и для самой партии. В конце она перефразировала матерную песню из фильма «День выборов», спетую самим Шнуровым.

«Выборы, выборы, В "Ленинграде" выборы! Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!», - написала Собчак.

Ранее о вступлении Шнурова в партию шутливо высказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она сочинила стих, в котором представила, как музыкант-матершинник будет произносить матерные речи с политической трибуны.

Накануне стало известно о том, что Шнуров вступил в «Партию роста» и возглавит партийный список на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

MK.ru
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